NYT: при ударе по учебному центру ВСУ ликвидированы иностранные наемники

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Свыше 10 иностранных наемников, воюющих на стороне ВСУ, были ликвидированы ударом по учебному лагерю неподалеку от города Кропивницкий в Кировоградской области Украины, сообщает американская газета New York Times со ссылкой на украинских солдат и наемников.

Источник: Reuters

«По меньшей мере дюжина иностранных наемников, служивших в вооруженных силах Украины, были уничтожены в конце прошлого месяца, когда ракета попала в столовую учебного лагеря», — говорится в публикации.

По данным солдат, на которых ссылается газета, в учебном лагере находились наемники, в том числе, из США, Колумбии, Дании, Тайваня.

Один из американских наемников рассказал газете, что он видел по меньшей мере 15 мертвых солдат, еще более 100 получили ранения.

Минобороны в своих сводках за последний месяц не сообщало об ударах по объектам в Кировоградской области, украинские СМИ 21 июля писали о взрыве в Кропивницком.

Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве «пушечного мяса», а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее подчеркивала, что Запад закрепил себя в статусе стороны конфликта на Украине, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.

