ВС России поразили предприятие ВПК Украины

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение предприятию военно-промышленного комплекса Украины, цехам производства беспилотных летательных аппаратов дальнего действия и местам их хранения, складам боеприпасов, центру подготовки подразделений ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах», — сказали в министерстве.