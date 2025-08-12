Ричмонд
ВС России поразили предприятие ВПК Украины

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Российские войска поразили предприятие военно-промышленного комплекса Украины, а также пункты временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 142 районах. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение предприятию военно-промышленного комплекса Украины, цехам производства беспилотных летательных аппаратов дальнего действия и местам их хранения, складам боеприпасов, центру подготовки подразделений ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах», — сказали в министерстве.