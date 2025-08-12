Украинские беспилотники атаковали Татарстан

«Сегодня Республика Татарстан подверглась массированной атаке вражеских БПЛА. Все беспилотные летательные аппараты были направлены на промышленные объекты. В результате атаки погибших и пострадавших нет», — говорится в сообщении.
По информации пресс-службы, в результате атаки вражеских БПЛА производственные процессы не нарушены, все предприятия работают в штатном режиме.
Ранее в Татарстане был объявлен режим «Беспилотная опасность» и угроза атаки БПЛА. Росавиация сообщила о временных ограничениях на прием и выпуск воздушных судов аэропортах Казани и Нижнекамска.