Украинские беспилотники атаковали Татарстан

КАЗАНЬ, 12 авг — РИА Новости. Татарстан подвергся массированной атаке БПЛА, направленных на промышленные объекты, погибших и пострадавших нет, предприятия работают штатно, сообщила пресс-служба главы республики.

Источник: © РИА Новости

«Сегодня Республика Татарстан подверглась массированной атаке вражеских БПЛА. Все беспилотные летательные аппараты были направлены на промышленные объекты. В результате атаки погибших и пострадавших нет», — говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, в результате атаки вражеских БПЛА производственные процессы не нарушены, все предприятия работают в штатном режиме.

Ранее в Татарстане был объявлен режим «Беспилотная опасность» и угроза атаки БПЛА. Росавиация сообщила о временных ограничениях на прием и выпуск воздушных судов аэропортах Казани и Нижнекамска.

БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
