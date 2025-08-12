Ричмонд
Главное из брифинга Минобороны 12 августа 2025 года: последние новости на сегодня

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО 12 августа на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

«Север» наступает в Харьковской и Сумской областях

Бойцы «Северной» группировки в Сумской области нанесли удар четырем бригадам и штурмовому полку ВСУ в районах пяти населенных пунктов, в Харьковской области — двум бригадам и штурмовому полку в районе трех населенных пунктов.

ВСУ потеряли более 175 военнослужащих, боевую бронированную машину, пять автомобилей, три орудия полевой артиллерии и три склада боеприпасов.

Регионы, присоединившиеся к России 30 сентября 2022 года
Территории новых регионов РФ под контролем Украины
Территории Харьковской области под контролем РФ
Оперативные командования ВСУ
Карта предоставлена «ИД КоммерсантЪ»

«Запад» передвинулся на новые позиции

Военнослужащие «Западной» группировки нанесли удар трем украинским бригадам в районах населенных пунктов Осиново, Купянск, Петропавловка, Песчаное, Боровская, Андреевка Харьковской области, Карповка, Колодези и Среднее ДНР.

Потери противника в живой силе составили порядка 215 человек. Также ВС РФ уничтожили: танк, две боевые бронированные машины Snatch, 13 автомобилей, три артиллерийских орудия, шесть станций РЭБ и два склада боеприпасов.

Потери ВСУ в зоне действия «Юга» превысили 265 человек

Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение семи украинским бригадам в районах восьми населенных пунктов ДНР.

Противник потерял более 265 военнослужащих, боевую бронированную машину, шесть автомобилей, орудие полевой артиллерии, станцию РЭБ, а также склад боеприпасов и склад материальных средств.

Группировка «Центр» улучшила положение по переднему краю

Военнослужащие «Центральной» группировки атаковали девять бригад и штурмовой полк ВСУ в районах восьми населенных пунктов ДНР и села Филия Днепропетровской области.

«Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 365 военнослужащих, шесть автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы», — сообщает Минобороны РФ.

«Восток» углубился в оборону противника

Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение четырем украинским бригадам в районах населенных пунктов Искра, Камышеваха, Александроград ДНР, Ивановка Днепропетровской области, Левадное, Зеленый Гай и Темировка Запорожской области.

Потери ВСУ за сутки: более 270 военнослужащих, боевая бронированная машина, 10 автомобилей, шесть артиллерийских орудий, станция РЭБ и два склада боеприпасов.

«Днепр» противостоит ВСУ в Запорожской и Херсонской областях

Бойцы «Днепра» ударили по четырем бригадам противника в районах населенных пунктов Новоандреевка, Лукьяновское Запорожской области, Антоновка, Токаревка и Никольское Херсонской области.

Потери ВСУ за сутки: свыше 125 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, 21 автомобиль, три орудия полевой артиллерии, восемь станций РЭБ, два склада боеприпасов, два склада материальных средств и склад горюче-смазочных материалов.

Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА

Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России атаковали предприятие ВПК Украины, цеха производства беспилотников дальнего действия и места их хранения, склады боеприпасов, центр подготовки подразделений ВСУ, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах.

Средства ПВО за сутки сбили:

  • шесть управляемых авиационных бомб;
  • 179 БПЛА самолетного типа.