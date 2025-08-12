Главное из брифинга Минобороны 12 августа 2025 года: последние новости на сегодня

«Север» наступает в Харьковской и Сумской областях
Бойцы «Северной» группировки в Сумской области нанесли удар четырем бригадам и штурмовому полку ВСУ в районах пяти населенных пунктов, в Харьковской области — двум бригадам и штурмовому полку в районе трех населенных пунктов.
ВСУ потеряли более 175 военнослужащих, боевую бронированную машину, пять автомобилей, три орудия полевой артиллерии и три склада боеприпасов.
«Запад» передвинулся на новые позиции
Военнослужащие «Западной» группировки нанесли удар трем украинским бригадам в районах населенных пунктов Осиново, Купянск, Петропавловка, Песчаное, Боровская, Андреевка Харьковской области, Карповка, Колодези и Среднее ДНР.
Потери противника в живой силе составили порядка 215 человек. Также ВС РФ уничтожили: танк, две боевые бронированные машины Snatch, 13 автомобилей, три артиллерийских орудия, шесть станций РЭБ и два склада боеприпасов.
Потери ВСУ в зоне действия «Юга» превысили 265 человек
Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение семи украинским бригадам в районах восьми населенных пунктов ДНР.
Противник потерял более 265 военнослужащих, боевую бронированную машину, шесть автомобилей, орудие полевой артиллерии, станцию РЭБ, а также склад боеприпасов и склад материальных средств.
Группировка «Центр» улучшила положение по переднему краю
Военнослужащие «Центральной» группировки атаковали девять бригад и штурмовой полк ВСУ в районах восьми населенных пунктов ДНР и села Филия Днепропетровской области.
«Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 365 военнослужащих, шесть автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы», — сообщает Минобороны РФ.
«Восток» углубился в оборону противника
Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение четырем украинским бригадам в районах населенных пунктов Искра, Камышеваха, Александроград ДНР, Ивановка Днепропетровской области, Левадное, Зеленый Гай и Темировка Запорожской области.
Потери ВСУ за сутки: более 270 военнослужащих, боевая бронированная машина, 10 автомобилей, шесть артиллерийских орудий, станция РЭБ и два склада боеприпасов.
«Днепр» противостоит ВСУ в Запорожской и Херсонской областях
Бойцы «Днепра» ударили по четырем бригадам противника в районах населенных пунктов Новоандреевка, Лукьяновское Запорожской области, Антоновка, Токаревка и Никольское Херсонской области.
Потери ВСУ за сутки: свыше 125 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, 21 автомобиль, три орудия полевой артиллерии, восемь станций РЭБ, два склада боеприпасов, два склада материальных средств и склад горюче-смазочных материалов.
Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России атаковали предприятие ВПК Украины, цеха производства беспилотников дальнего действия и места их хранения, склады боеприпасов, центр подготовки подразделений ВСУ, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах.
Средства ПВО за сутки сбили:
- шесть управляемых авиационных бомб;
- 179 БПЛА самолетного типа.