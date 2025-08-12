Ричмонд
Росавиация сняла временные ограничения в аэропорту Нижнекамска

В аэропорту Нижнекамска в 13:11 сняли временные ограничения. Об этом сообщили в официальном приложении МЧС.

Сегодня в 07:25 по московскому времени в республике ввели режим беспилотной опасности. Позднее угроза атаки БПЛА была объявлена в Казани, Елабуге, Набережных Челнах, Нижнекамске и Альметьевске.

В аэропортах Казани и Нижнекамска также объявили режим «Ковер». Как сообщает Росавиация, ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

