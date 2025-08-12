Росавиация сняла временные ограничения в аэропорту Нижнекамска

Сегодня в 07:25 по московскому времени в республике ввели режим беспилотной опасности. Позднее угроза атаки БПЛА была объявлена в Казани, Елабуге, Набережных Челнах, Нижнекамске и Альметьевске.
В аэропортах Казани и Нижнекамска также объявили режим «Ковер». Как сообщает Росавиация, ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше