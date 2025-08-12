NYT: 15 иностранных наемников погибли при российском ударе по тренировочному лагерю ВСУ

NYT со ссылкой на очевидца пишет о по меньшей мере 15 погибших и более 100 раненых. По его словам, воздушная тревога не сработала, а аптечек вокруг столовой не оказалось. Удар также вызвал детонацию склада боеприпасов, что привело к дополнительным взрывам.