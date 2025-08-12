NYT: 15 иностранных наемников погибли при российском ударе по тренировочному лагерю ВСУ

Не менее 15 наемников, сражавшихся на стороне Киева, погибли в конце июля в результате российского ракетного удара по тренировочному лагерю в центральной Украине, сообщает газета The New York Times.
По данным издания, ракета попала в столовую во время обеда, где находились бойцы из США, Колумбии, Тайваня, Дании и других стран. Этот удар стал одним из самых смертоносных для иностранных солдат ВСУ за весь конфликт.
NYT со ссылкой на очевидца пишет о по меньшей мере 15 погибших и более 100 раненых. По его словам, воздушная тревога не сработала, а аптечек вокруг столовой не оказалось. Удар также вызвал детонацию склада боеприпасов, что привело к дополнительным взрывам.
Командующий украинскими силами Александр Сырский заявил о необходимости немедленной реакции на воздушные атаки, а также о планах перемещения тренировок в защищенные подземные объекты «по возможности».
По данным NYT, наемники служат в регулярных частях украинской армии или в двух международных легионах, один из которых подчиняется украинской военной разведке (ГУР). С начала 2022 года через подвергшийся атаке объект ГУР, известный как «Кэмп Кроп», прошли сотни иностранцев.