В Самарской области объявили отбой угрозы атаки БПЛА 12 августа

Беспилотники угрожали Самарской области в течение шести часов.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области ранним утром во вторник, 12 августа, объявили угрозу атаки беспилотников. Спустя шесть часов ГУ МЧС России по региону сообщили об отбое опасности.

«Внимание! В Самарской области отбой опасности атаки БПЛА», — отметили в сообщении в 12:55.

За время действия ограничений в регионе временно закрывали аэропорт «Курумоч» на выпуск и прием самолетов. Один из рейсов был направлен на запасной аэродром. Кроме того, местные жители пожаловались на перебои в работе мобильной сети. Самарцы не могли выйти в интернет и совершить звонки. Подобные ограничения необходимы для обеспечения безопасности.

