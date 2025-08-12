В Самарской области объявили отбой угрозы атаки БПЛА 12 августа

В Самарской области ранним утром во вторник, 12 августа, объявили угрозу атаки беспилотников. Спустя шесть часов ГУ МЧС России по региону сообщили об отбое опасности.
«Внимание! В Самарской области отбой опасности атаки БПЛА», — отметили в сообщении в 12:55.
За время действия ограничений в регионе временно закрывали аэропорт «Курумоч» на выпуск и прием самолетов. Один из рейсов был направлен на запасной аэродром. Кроме того, местные жители пожаловались на перебои в работе мобильной сети. Самарцы не могли выйти в интернет и совершить звонки. Подобные ограничения необходимы для обеспечения безопасности.
