В Татарстане отменили режим беспилотной опасности

На территории Республики Татарстан сняли режим беспилотной опасности.

КАЗАНЬ, 12 авг — РИА Новости. МЧС РФ сообщило об отмене режима беспилотной опасности в Татарстане.

«На территории Республики Татарстан режим “Беспилотная опасность” снят», — говорится в мобильном приложении МЧС РФ.

Режим «Беспилотная опасность» был введен на территории Татарстана во вторник утром, позднее была объявлена угроза атаки БПЛА. Росавиация сообщила о временных ограничениях на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Казани и Нижнекамска.

Пресс-служба главы Татарстана сообщила, что республика подверглась массированной атаке вражеских БПЛА, которые были направлены на промышленные объекты. В результате атаки погибших и пострадавших нет, все предприятия работают в штатном режиме. По информации Минобороны РФ, с 9.20 до 10.15 мск дежурными средствами ПВО над территорией Татарстана были перехвачены и уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов.

