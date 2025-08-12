На СВО отправили разработанный в Казани беспилотник «Братишка»

Из Казани в зону СВО отправили 71-ю партию гуманитарной помощи. Военнослужащим передадут кроссовые мотоциклы, электросамокаты, электровелосипеды, квадрокоптеры, рации, 3D-принтеры.
На фронт также отправили разработанный местными инженерами наземный беспилотник «Братишка». С помощью этой техники военнослужащие смогут быстро и оперативно эвакуировать раненых с поля боя, в том числе и при обстреле. Аппарат управляется дистанционно при помощи очков дополненной реальности.
Мэр города Ильсур Метшин поблагодарил промышленные предприятия, бизнес и простых граждан за их неравнодушие к общему делу, передает пресс-служба мэрии Казани.