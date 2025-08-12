Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пригожин сообщил о гибели своего пропавшего на фронте зятя

В феврале дочь Иосифа Пригожина заявила, что ее муж без вести пропал на фронте. Зять известного продюсера к тому моменту не общался с семьей уже около года.

Источник: РИА "Новости"

Супруг дочери продюсера Иосифа Пригожина Данаи Евгений Ткаченко признан погибшим, подтвердил РБК сам Пригожин.

«Да, есть судебное решение [о признании Ткаченко умершим], к сожалению, это так», — сказал он.

В феврале этого года дочь Пригожина рассказала о пропаже мужа на военной операции.

Свадьба Данаи с Ткаченко состоялась в 2022 году, летом у пары родился сын.

Пригожин сообщал, что его зятю пришла повестка после объявления частичной мобилизации — тогда молодому человеку было 25 лет.

На фронт он попал в ноябре 2023 года, и спустя два месяца перестал выходить на связь.

Как писал телеграм-канал Mash, Ткаченко был разведчиком-пулеметчиком с позывным Панда в Осиповке на Купянском направлении.

«Год, конечно, шансов мало. Мне известны некоторые обстоятельства, при которых он пропал, но пока не хочу об этом подробно говорить», — говорил продюсер в начале года.

В июле Пригожин в интервью NYT рассказал, что Ткаченко ушел добровольцем на фронт. Продюсер рассказал, что лично обсуждал с зятем это вопрос, но тот принял окончательное решение.

В последнем сообщении, которое он получил от своего зятя, говорилось: «Сегодня мы уезжаем на задание. Люблю вас всех».