Пригожин сообщил о гибели своего пропавшего на фронте зятя

Супруг дочери продюсера Иосифа Пригожина Данаи Евгений Ткаченко признан погибшим, подтвердил РБК сам Пригожин.
«Да, есть судебное решение [о признании Ткаченко умершим], к сожалению, это так», — сказал он.
В феврале этого года дочь Пригожина рассказала о пропаже мужа на военной операции.
Свадьба Данаи с Ткаченко состоялась в 2022 году, летом у пары родился сын.
Пригожин сообщал, что его зятю пришла повестка после объявления частичной мобилизации — тогда молодому человеку было 25 лет.
На фронт он попал в ноябре 2023 года, и спустя два месяца перестал выходить на связь.
Как писал телеграм-канал Mash, Ткаченко был разведчиком-пулеметчиком с позывным Панда в Осиповке на Купянском направлении.
«Год, конечно, шансов мало. Мне известны некоторые обстоятельства, при которых он пропал, но пока не хочу об этом подробно говорить», — говорил продюсер в начале года.
В июле Пригожин в интервью NYT рассказал, что Ткаченко ушел добровольцем на фронт. Продюсер рассказал, что лично обсуждал с зятем это вопрос, но тот принял окончательное решение.
В последнем сообщении, которое он получил от своего зятя, говорилось: «Сегодня мы уезжаем на задание. Люблю вас всех».