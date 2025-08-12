Ричмонд
В Пермском крае сняли режим «Беспилотная опасность»

На территории Прикамья режим действовал около трех часов.

Источник: Комсомольская правда

Краевой Минтербез сообщил о снятии режима «Беспилотная опасность». Режим действовал на территории Пермского края 12 августа с 14:00 до 17:00.

«Беспилотную опасность» ввели в связи с фиксацией инцидентов с участием БПЛА в соседних с Прикамьем регионах. В момент действия режима все оперативные службы Пермского края находились в полной готовности для предотвращения возможных угроз.

По словам пермяков, на территории города в этот период отсутствовал мобильный интернет.

Росавиация в первой половине дня вводила временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Казани, Ижевска, Нижнекамска, Оренбурга, Самары, Нижнего Новгорода, Пензы, Саратова, Ульяновска, Ухты.

