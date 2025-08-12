Военнослужащий из Слюдянки Иван Левковский героически погиб в зоне СВО

Военнослужащий Иван Левковский из Слюдянки Иван Левковский героически погиб в зоне специальной военной операции. Мужчины не стало в возрасте 35 лет. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации Слюдянки.
— Около года Иван работал в слюдянском лесхозе. Иван внес свой вклад в закладку фундамента часовни на Слюдянском городском кладбище, — уточнили в пресс-службе мэрии.
Из-за ограничений по здоровью, боец не проходил срочную службу. Ориентируясь на своих двоюродных братьев, Иван подписал контракт на участие в спецоперации. Рядовой Левковский погиб при исполнении боевой задачи 10 июня. Его похоронили на Аллее Героев в пади Талая. Прощание с ним состоялось в Свято-Никольском храме.