Российский МиГ-29 стал носителем дрона «Архангел», его сняли на видео

Российский истребитель МиГ-29 превратили в носитель дронов-перехватчиков. Видео с самолетом, превратившимся в «матку БПЛА», опубликовали в Telegram-канале проекта «Архангел».

На кадрах видно, что беспилотник, напоминающий по форме небольшую ракету, прикрепили к точке подвески под крыло самолета.

«Конечно, сам самолет движется немного быстрее нашей крейсерской скорости дрона, зато и доставить перехватчик сможет прямиком в Киев или Львов. Вопрос со связью решен кардинальным образом. Чтобы не ломать голову над технической частью, мы просто обучили наш расчет пилотированию истребителя. Так что управлять “Архангелом” ребята будут прямо из кабины самолета», — пояснили разработчики.

Как отмечает «Военный осведомитель», это позволит перехватывать дроны ВСУ более дешевыми средствами, не прибегая к ракетам «воздух-воздух».

