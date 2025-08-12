NYT сообщила, что российские войска прорвали фронт ВСУ

В Генштабе ВСУ ситуацию на добропольском и покровском направлениях назвали непростой и динамической. Украинским войскам приходится перебрасывать дополнительные силы и средства на эти направления. По данным издания «Страна.ua», бои ведутся «уже в достаточно глубоком тылу, где нет организованной линии обороны ВСУ».