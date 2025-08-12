NYT сообщила, что российские войска прорвали фронт ВСУ

За последние дни российской армии удалось прорвать участок линии обороны вблизи города Покровска, сообщает газета The New York Times.
По ее данным, войскам удалось продвинуться на несколько километров вглубь территории благодаря брешам в обороне.
Как пишет The Financial Times, ударное наступление России также угрожает перерезать важную дорогу, которая связывает Доброполье с Краматорском. Издание назвало это одним из самых значительных достижений России за год.
В Генштабе ВСУ ситуацию на добропольском и покровском направлениях назвали непростой и динамической. Украинским войскам приходится перебрасывать дополнительные силы и средства на эти направления. По данным издания «Страна.ua», бои ведутся «уже в достаточно глубоком тылу, где нет организованной линии обороны ВСУ».
Покровск — это подконтрольный Киеву город в Донбассе. Он расположен в 66 км к северо-западу от Донецка. Центр одноименного района и городской общины (с 2020 года). Расположен неподалеку от административной границы Днепропетровской области Украины.
Накануне Минобороны сообщило о взятии под контроль села Луначарское (Федоровка) к северо-востоку от Красноармейска (Покровска). Ранее, 3 августа, глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что ВСУ находятся в критической ситуации на красноармейском направлении, а вокруг Покровска сжимается кольцо.
Тогда глава республики уточнил, что кольцо еще не закрыто, но российские войска продвигаются с разных направлений. Уже заняты многие населенные пункты южнее города, а занятие Луначарского подтверждает продвижение севернее.