ВСУ обстреляли территорию возле Запорожской АЭС

В течение всего лета 2025 года ВСУ неоднократно атаковали жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры города-спутника станции Энергодара и непосредственно Запорожской АЭС. 25 июля сотрудники МЧС также тушили ландшафтный пожар возле ЗАЭС, разгоревшийся в результате сброса боеприпаса с украинского беспилотника на автостоянку пожарной части. ЧП произошло в 800 метрах от площадки атомной станции. Летом 2024 года ВСУ также обстреливали окрестности ЗАЭС и Энергодара, намеренно вызывая ландшафтные пожары.