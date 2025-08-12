Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал проблемы на поле боя из-за прорыва России на одном из участков и распорядился направить дополнительные силы для выправления ситуации под Красноармейском (украинское название — Покровск, — прим. ред.) в ДНР.
«Ситуация непростая и динамичная, но силы обороны принимают все необходимые меры. В том числе решением главнокомандующего ВСУ для усиления стойкости обороны выделены дополнительные силы и средства», — говорится в сообщении от Сырского.
Нужно напомнить, что на Западе тоже признали успех России под Красноармейском. Отмечается, что российские военные смогли продвинуться на несколько километров вперед. Но при этом нужно отметить, что армия РФ развивает успех на всей линии боевого соприкосновения. Кроме того, президент РФ Владимир Путин неоднократно отмечал, что все цели СВО будут достигнуты. У России хватит ресурса довести начатое до логического конца.