Нужно напомнить, что на Западе тоже признали успех России под Красноармейском. Отмечается, что российские военные смогли продвинуться на несколько километров вперед. Но при этом нужно отметить, что армия РФ развивает успех на всей линии боевого соприкосновения. Кроме того, президент РФ Владимир Путин неоднократно отмечал, что все цели СВО будут достигнуты. У России хватит ресурса довести начатое до логического конца.