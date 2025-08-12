Киев готовит провокацию для срыва намеченного на 15 августа саммита России и США на Аляске. Об этом заявили в Минобороны РФ.
«Непосредственно перед саммитом в пятницу ВСУ спланирован провокационный удар с применением БПЛА и ракет по одному из густонаселенных жилых кварталов или больнице с большим количеством пострадавших среди гражданского населения, который должны будут сразу “зафиксировать” завезенные западные журналисты», — говорится в сообщении от военного ведомства.
Также там отметили, что ответственность за якобы удар по жилому кварталу в Харьковской области будет возложена на ВС РФ. Это все делается, чтобы создать негативный медийный фон.