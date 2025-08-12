Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны РФ: Киев готовит провокацию для срыва саммита РФ и США на Аляске

В российском военном ведомстве рассказали о возможных планах Украины относительно саммита на Аляске.

Источник: Комсомольская правда

Киев готовит провокацию для срыва намеченного на 15 августа саммита России и США на Аляске. Об этом заявили в Минобороны РФ.

«Непосредственно перед саммитом в пятницу ВСУ спланирован провокационный удар с применением БПЛА и ракет по одному из густонаселенных жилых кварталов или больнице с большим количеством пострадавших среди гражданского населения, который должны будут сразу “зафиксировать” завезенные западные журналисты», — говорится в сообщении от военного ведомства.

Также там отметили, что ответственность за якобы удар по жилому кварталу в Харьковской области будет возложена на ВС РФ. Это все делается, чтобы создать негативный медийный фон.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше