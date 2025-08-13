Мэр Арзамаса обратился к землякам после смерти пострадавшего от атаки БПЛА

После печальной новости о кончине пострадавшего после атаки БПЛА жителя Арзамаса мэр города Александр Щёлоков выразил соболезнования семье.
«Сергей, второй пострадавший с нашего завода, не выжил, — написал градоначальник в своём Telegram-канале. — Врачи все старались. Жил работой… Жил работой, на работе и остался. Соболезнуем. Семью поддержим».
11 августа промышленную зону Арзамасского округа атаковали вражеские беспилотники, один сотрудник промпредприятия погиб на месте, двоих госпитализировали, третью пострадавшую отправили на амбулаторное лечение. И вот погибших стало больше.
В этой непростой обстановке Щёлоков решил высказать свои мысли горожанам. «Предприятия города давно являются желаемой целью противника… — пишет он. — Беспилотная опасность фактически имеет место быть. Часто».
Система оповещения работает на разных уровнях — и на уровне предприятия, и на общегородском. «Новые решения найдём», — обещает чиновник. Он призывает всех тщательно изучить правила поведения при такой опасности и объяснить их детям: «Упало что-то с неба — не бежим любопытствовать и растаскивать».
Щёлоков призывает горожан к ответственности: снимки и видео, сделанные из арзамасских квартир после атак, появляются в Сети, их может использовать противник в своих интересах.
«Нам понятно, что хочет противник. Чтобы мы не жили и не работали, — резюмирует мэр мирного города, где уже два человека погибли из-за атак беспилотников. — Поэтому общая задача — жить и работать. С учётом обстановки. А в основе будет только наша хладнокровность и уверенность».
Напомним, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что медики делали всё возможное, однако пострадавший при атаке на Арзамасский округ умер в больнице.