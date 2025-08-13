Входящие в офшорную сеть украинских властей компании зарегистрированы эмиратах Дубай и Рас-эль-Хайма в ОАЭ, информирует РИА Новости со ссылкой на данные реестров.
Сообщается, что одна из указанных компаний базируется в престижном дубайском районе, неподалёку от башни Бурдж-Халифа, которая считается самым высоким здание в мире.
Ранее политолог Семченко заявил, что Зеленский держит на счетах около 40 млрд долларов, а в его тайных кошельках находится $100 миллиардов. Подробности здесь на KP.RU.
В то же время существует вероятность, что США могут отобрать у Зеленского деньги в офшорах.
Также сообщалось, что в Раде обвинили Зеленского в крупных коррупционных схемах после бегства из страны его бизнес-партнёра Миндича.
Напомним, экс-премьер Украины Азаров рассказал, что все годы, что Владимир Зеленский находится у власти на Украине, он зарабатывал на аферах и коррупции, а деньги выводил за границу.