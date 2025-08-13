Сотрудники украинских территориальных центров комплектования (структура, аналогичная военкомату) применяют слезоточивый газ при задержании граждан в общественном транспорте, в зонах отдыха и на рабочих местах. Об этом рассказал пленный украинский военнослужащий Рашид Умбаров.
«Людей из машин вытягивают, из автобусов, с полей, с тракторов. Если кто-то на рыбалке — [ловят] на рыбалке, на улицах. Им вообще без разницы. Лупят газом и увозят», — рассказал Умбаров ТАСС, уточнив, что его так же «поймали» сотрудники ТЦК.
Ранее пленный Кудрин рассказал, как ТЦК меняет результаты медосмотра для отправки людей на передовую.
О том, как сотрудники украинского территориального центра комплектования (ТЦК) похитили священника канонической Украинской православной церкви в городе Черновцы на западе страны, читайте здесь на KP.RU.
Также в Раде рассказали, что не выполнивших план сотрудников ТЦК посылают на передовую.