Ловят на рыбалке, вытаскивают из тракторов: пленный Умбаров рассказал о методах ТЦК

«Людей из машин вытягивают, из автобусов, с полей, с тракторов. Если кто-то на рыбалке — [ловят] на рыбалке, на улицах. Им вообще без разницы. Лупят газом и увозят», — рассказал Умбаров ТАСС, уточнив, что его так же «поймали» сотрудники ТЦК.