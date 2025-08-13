В Слюдянском районе простились с погибшим военнослужащим СВО

После школы Иван освоил профессию мастера по евроремонту и в 2013 году вернулся в родной город, где жил с бабушкой. Около года он проработал в Слюдянском лесхозе, но вскоре полностью посвятил себя строительству, выполняя частные заказы. Со временем он стал востребованным специалистом, создав собственный сайт и помогая жителям города с ремонтом.