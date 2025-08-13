В Слюдянском районе простились с погибшим военнослужащим СВО

В Слюдянском районе простились с погибшим участником СВО Иваном Левковским. 10 июня 2025 года рядовой пал при исполнении боевых задач, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на тг-канал (18+) мэра района Алексея Шульца.
Иван родился 31 мая 1990 года в Слюдянке, но детство провел в Ленске. С юных лет он увлекался спортом, добившись звания кандидата в мастера спорта по боксу. Любовь к природе, рыбалке и простым радостям жизни оставалась с ним на протяжении всех лет.
После школы Иван освоил профессию мастера по евроремонту и в 2013 году вернулся в родной город, где жил с бабушкой. Около года он проработал в Слюдянском лесхозе, но вскоре полностью посвятил себя строительству, выполняя частные заказы. Со временем он стал востребованным специалистом, создав собственный сайт и помогая жителям города с ремонтом.
Особой гордостью Ивана стало участие в закладке фундамента часовни на городском кладбище. Несмотря на то, что по состоянию здоровья он не служил в армии, военное дело всегда его привлекало. Вдохновленный примером двоюродных братьев, он добровольно подписал контракт для участия в спецоперации. Создать собственную семью Иван не успел.