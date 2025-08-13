Несколько БПЛА уничтожили в Воронежской области до полуночи

В 22:25 в столице Черноземья заработали сирены в связи с непосредственной угрозой удара беспилотниками по городу. Через полтора часа режим угрозы удара отменили.
До полуночи губернатор Александр Гусев сообщил, что несколько беспилотных летательных аппаратов было сбито.
— Дежурными силами ПВО в одном из районов области обнаружено и уничтожено несколько БПЛА. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, — уточнил глава региона в 23:37.
К шести утра среды, 13 августа, режим опасности атаки БПЛА на территории нашей области сохраняется. Следите за сообщениями от облправительства и МЧС. Силы ПВО наготове.
