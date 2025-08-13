Подразделения Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины и Силы специальных операций (ССО) ВСУ замечены на двух херсонском и запорожском направлениях специальной военной операции, сообщили в российских силовых структурах.
«На херсонском и запорожском направлениях ВСУ представлены разнообразными механизированными, береговыми, территориальными и специальными подразделениями, в том числе спецназом ГУР, силами ССО, а также иностранными наёмниками», — сказал представитель силовых органов, которого цитирует ТАСС.
При этом, по его словам, не были подтверждены данные о прямом участии в боевых действиях на указанных участках фронта членов националистических формирований «Азов»*и «Айдар»*. Вместе с тем представитель силовых структур отметил, что на херсонском и запорожском направлениях действуют одноименные подразделения, которые могут быть связаны с этими запрещёнными организациями.
Напомним, 11 августа председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщил, что российские войска могут вскрое взять в оперативное окружение группировку ВСУ в Гуляйполе в Запорожской области.
* Признаны в России террористическими организациями и запрещены.