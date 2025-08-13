На херсонском и запорожском направлениях заметили отряды ГУР и ССО Украины

При этом, по его словам, не были подтверждены данные о прямом участии в боевых действиях на указанных участках фронта членов националистических формирований «Азов»*и «Айдар»*. Вместе с тем представитель силовых структур отметил, что на херсонском и запорожском направлениях действуют одноименные подразделения, которые могут быть связаны с этими запрещёнными организациями.