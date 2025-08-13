В Волгограде обломки БПЛА рухнули на крышу 16-этажного дома

Как сообщил губернатор Андрей Бочаров, по данным на 2.30, в результате произошедшего никто не пострадал, однако обломки одного из дронов упали на крышу многоквартирного жилого дома на ул. Ополченской в Тракторозаводском районе Волгограда.
В целях обеспечения безопасности при обследовании саперами фрагментов БПЛА сотрудниками оперативных служб была организована эвакуация жильцов 16-этажки.
Отметим, что на время работ по ликвидации последствий ЧП власти оперативно сформировали пункт временного размещения. Но большая часть эвакуированных граждан предпочла остаться этой ночью у родных и близких.
