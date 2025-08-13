Север Ростовской области подвергся воздушной атаке

«Наши силы ПВО отразили воздушную атаку на севере Ростовской области, уничтожив БПЛА в Миллеровском, Чертковском и Шолоховском районах», — написал Юрий Слюсарь.
По предварительным данным, обошлось без разрушений, никто не пострадал.
