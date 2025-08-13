Ричмонд
Север Ростовской области подвергся воздушной атаке

Ростовская область, 13 августа 2025. DON24.RU. Север Ростовской области подвергся воздушной атаке. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

Источник: Don24.ru

«Наши силы ПВО отразили воздушную атаку на севере Ростовской области, уничтожив БПЛА в Миллеровском, Чертковском и Шолоховском районах», — написал Юрий Слюсарь.

По предварительным данным, обошлось без разрушений, никто не пострадал.

