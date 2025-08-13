Маршал Сингх: система ПВО С-400 повлияла на конфликт Индии и Пакистана

Напомним, ранее военный эксперт, историк ПВО Юрий Кнутов в беседе с aif.ru прокомментировал сообщение о том, что Индия приостановила закупки американского оружия после того, как США наложили пошлины в 50% на индийские товары. Он допустил, что столкнувшись с давлением Вашингтона, Нью-Дели может углубить сотрудничество с РФ в военной сфере.