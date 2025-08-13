Маршал Сингх: система ПВО С-400 повлияла на конфликт Индии и Пакистана

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) С-400, которую приобрела Индия, кардинально изменила ситуацию в рамках недавнего вооружённого конфликта с Пакистаном, заявил командующий индийскими военно-воздушными силами (ВВС), главный маршал авиации страны Амар Прит Сингх.
Он уточнил, что указанный зенитно-ракетный комплекс помешал применению оружия «воздух — земля» с истребителей Rafale, которые использовала пакистанская сторона.
«Дальность поражения этой системы не позволяла их самолётам приблизиться к рубежу, с которого они могли бы применить оружие типа “воздух-земля” большой дальности, такое как их планирующие бомбы», — сказал Сингх, слова которого приводит журнал Military Watch Magazine.
Маршал отметил, что задействование системы С-400 позволило индийской армии уничтожить не менее пяти истребителей и один крупный самолёт Пакистана. По словам Сингха, последняя цель находилась на удалении около 300 км.
Командующий ВВС утверждает, что уничтожение цели ракетой типа «земля-воздух» с такого расстояния ранее не фиксировалось. В публикации говорится, что заявление Сингха является подтверждением того, что Индия закупила у России установки С-400 с новейшими ракетами типа «земля-воздух» 40Н6. Эти снаряды могут сбивать объекты в радиусе 400 км.
Кроме того, как сказано в статье, указанная система может использовать для наведения современные радиолокационные станции или бортовой радар Н011М истребителя Су-30МКИ. Журналисты предположили, что интерес Нью-Дели к приобретению европейской военной техники снизится в случае получения Индией «полного доступа» к российскому истребителю пятого поколения Су-57.
Напомним, ранее военный эксперт, историк ПВО Юрий Кнутов в беседе с aif.ru прокомментировал сообщение о том, что Индия приостановила закупки американского оружия после того, как США наложили пошлины в 50% на индийские товары. Он допустил, что столкнувшись с давлением Вашингтона, Нью-Дели может углубить сотрудничество с РФ в военной сфере.