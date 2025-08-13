ПВО ночью уничтожила 46 украинских беспилотников

«В течение прошедшей ночи с 22.35 12 августа до 06.05 мск 13 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 46 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — рассказали в ведомстве.
Бойцы сбили:
- 15 БПЛА — в Брянской области;
- 11 — в Волгоградской области;
- семь — в Ростовской области;
- пять — в Краснодарском крае;
- по два — в Белгородской, Воронежской областях, Крыму и над акваторией Азовского моря.
Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об отражении атаки беспилотников в Миллеровском, Чертковском и Шолоховском районах. Пострадавших и разрушений нет.
В Краснодарском крае обломки БПЛА упали на территории НПЗ в Славянске-на-Кубани, загорелась «Газель», пострадавших нет, сообщил региональный оперативный штаб.
В Волгограде обломки беспилотника упали на крышу 16-этажного жилого дома. Жильцов эвакуировали для обследования здания саперами.
Украинские боевики ежедневно наносят удары по гражданским объектам в приграничных регионах. Российские военные в ответ бьют высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.