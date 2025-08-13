46 беспилотников ВСУ атаковали Крым и еще шесть регионов России

«В течение прошедшей ночи с 22:35 12 августа до 06:05 мск 13 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 46 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.
По данным Минобороны, 15 дронов уничтожены над территорией Брянской области, 1 — над Волгоградской областью, семь — над Ростовской областью, пять — над территорией Краснодарского края, по два — в Белгородской, Воронежской областях, над территорией Республики Крым и акваторией Азовского моря.
Как сообщалось, в Волгограде обломки беспилотника упали на жилую многоэтажку, жильцов пришлось эвакуировать и разместить в ПВР.
В Славянске-на-Кубани обломки сбитого беспилотника упали на территории нефтеперерабатывающего завода.