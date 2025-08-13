Министр ЖКХ Башкирии выехала в ЛНР

«Первая, кого я встретила на пришкольной территории — Лариса Александровна Загорская. Женщина работает в этой школе сторожем. Раньше школу охранял её сын, он погиб на СВО, посмертно награждён орденом Мужества. Теперь для матери эта школа стала каким-то связующим звеном с её погибшим сыном. Женщина говорит: “Продолжаю то, чем занимался сын. Без работы сидеть не могу. У строителей много работы внутри, а я уж снаружи хоть чем-то помогу, мусора ведь много. Сын также бы поступил”. Здесь кого не встретишь на пути, разные истории у людей, по большей части грустные. Поэтому наша задача — максимально помочь тем, кто находится в такой трудной жизненной ситуации. Продолжаем здесь работать», — написала Ирина Голованова в своих соцсетях.