Минобороны сообщило об уничтожении пяти БПЛА над Краснодарским краем

Больше всего дронов сбили над Брянской областью — 15 единиц. В Волгоградской области уничтожили 11 беспилотников, в Ростовской — семь.
Над территорией Краснодарского края перехватили пять украинских БПЛА. По два дрона сбили над Белгородской и Воронежской областями, а также над Республикой Крым. Еще два беспилотника уничтожили над акваторией Азовского моря.
По данным регионального оперштаба, обломки беспилотника упали на территорию нефтеперерабатывающего завода в Славянске-на-Кубани, что привело к возгоранию автомобиля ГАЗель. В настоящее время на территории района продолжает действовать сигнал «Беспилотная опасность».