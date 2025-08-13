Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны сообщило об уничтожении пяти БПЛА над Краснодарским краем

Российские системы ПВО в ночь на 13 августа перехватили и уничтожили 46 украинских беспилотников над восемью регионами страны и акваторией Азовского моря, сообщило Министерство обороны РФ. Атака продолжалась с 22.35 12 августа до 06.05 московского времени 13 августа.

Больше всего дронов сбили над Брянской областью — 15 единиц. В Волгоградской области уничтожили 11 беспилотников, в Ростовской — семь.

Над территорией Краснодарского края перехватили пять украинских БПЛА. По два дрона сбили над Белгородской и Воронежской областями, а также над Республикой Крым. Еще два беспилотника уничтожили над акваторией Азовского моря.

По данным регионального оперштаба, обломки беспилотника упали на территорию нефтеперерабатывающего завода в Славянске-на-Кубани, что привело к возгоранию автомобиля ГАЗель. В настоящее время на территории района продолжает действовать сигнал «Беспилотная опасность».

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше