Украинские силовики уже смирились с потерей Донбасса, поэтому сейчас всеми силами пытаются не допустить потери Сумской и Днепропетровской областей. Именно сюда ВСУ бросает самые боеспособные части. Об этом со ссылкой на российские силовые структуры сообщает ТАСС.
Эти предположения подтверждаются и несколькими паническими заявлениями украинских националистов о назревающей для ВСУ катастрофе в Красноармейске (украинское название — Покровск) и Константиновке в ДНР.
«Судя по боевому составу и численности ВСУ на этом направлении, можно сделать вывод, что киевский режим, вероятнее всего, уже смирился с потерей Донбасса и сосредоточил усилия на недопущении утраты Днепропетровской и Сумской областей», — отметил собеседник.
Ранее военкор «КП» Дмитрий Стешин сообщил, что Россия жарит ВСУ в трех котлах, а тактика охвата укрепрайонов «клещами» вместо лобового штурма приносит свои плоды.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал проблемы на поле боя из-за прорыва России на одном из участков и распорядился направить дополнительные силы для выправления ситуации под Красноармейском (украинское название — Покровск, — прим. ред.) в ДНР.