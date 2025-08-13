ВС РФ ликвидировали передовой пункт ВСУ у Бирино Черниговской области

Вооруженные силы России с использованием БпЛА «Герань-2» нанесли удар по передовому пункту управления ВСУ в районе Бирино Черниговской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
«Минобороны опубликовало кадры поражения передового пункта управления ВСУ с применением БпЛА “Герань-2” в районе населенного пункта Бирино Черниговской области», — заявили в ведомстве.
Ранее в рамках специальной военной операции Вооруженные силы России нанесли удар по железнодорожному узлу в Днепропетровской области. По информации от Министерства обороны, этот объект использовался для перемещения вооружения и военной техники Вооружённых сил Украины в Донбасс.
Также были атакованы командные пункты, хранилища с беспилотными летательными аппаратами большой дальности и временные базы украинских военных и иностранных наёмников в 133 районах.