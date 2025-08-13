В волгоградском аэропорту сняли ограничения на прием и выпуск самолетов

Ограничения вводили около 1.00, чтобы обеспечить безопасность полетов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
Напомним, ночью 13 августа в Волгоградской области отразили атаку БПЛА. В небе над регионом силы ПВО уничтожили 11 беспилотников.
В 4.33 временный запрет в волгоградском аэропорту сняли. Сообщается, что из-за ограничений на запасные аэродромы отправили два воздушных судна, которые летели в Волгоград.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше