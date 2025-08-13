Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В небе над Волгоградской областью уничтожили 11 беспилотников

Всего по стране минувшей ночью подразделениями ПВО было перехвачено 46 БПЛА самолетного типа.

Как сообщили в МО РФ, на территории Волгоградской области было сбито 11 беспилотных летательных аппаратов. Налету украинских дронов подверглись и другие регионы страны.

Напомним, в ночь на среду в Тракторозаводском районе Волгограда обломки БПЛА рухнули на крышу многоквартирного жилого дома на ул. Ополченской. Для обеспечения безопасности была организована эвакуация жильцов высотки. Губернатор Андрей Бочаров поручил мэру Волгограда предоставить автобусы и сформировать пункт временного размещения.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше