В небе над Волгоградской областью уничтожили 11 беспилотников

Как сообщили в МО РФ, на территории Волгоградской области было сбито 11 беспилотных летательных аппаратов. Налету украинских дронов подверглись и другие регионы страны.
Напомним, в ночь на среду в Тракторозаводском районе Волгограда обломки БПЛА рухнули на крышу многоквартирного жилого дома на ул. Ополченской. Для обеспечения безопасности была организована эвакуация жильцов высотки. Губернатор Андрей Бочаров поручил мэру Волгограда предоставить автобусы и сформировать пункт временного размещения.
