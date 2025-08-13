Свердловчан предупредили о фейке с подбитым беспилотником

«Провокаторы рассылали видео с якобы сбитым в Свердловской области беспилотным летательным аппаратом. Данная информация является недостоверной», — передает Telegram-канал «Антитеррор Урал».
Ранее в Свердловской области опровергли недостоверную информацию о введении талонов на топливо, а также о требованиях проверить участие сотрудников в деятельности отдельных общественных объединений.
