В Димитрове ДНР российские силы ударом ФАБ ликвидировали крупную группу украинских военнослужащих, размещенных в здании школы. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ сегодня, 13 августа.
«Как обычно, противник использовал школу для размещения личного состава. В данном случае, значительная группа украинских военных находилась в школе № 10, где они были уничтожены ударом ФАБ. Среди них — военнослужащие и пункт управления беспилотниками одной из бригад ВСУ», — рассказали в силовых структурах.
По данным источников, в результате атаки ликвидировано до 15 украинских военных, не менее 10 получили тяжелые ранения.
Накануне Вооруженные силы России с использованием БпЛА «Герань-2» нанесли удар по передовому пункту управления ВСУ в районе Бирино Черниговской области.