Украинские военные всё чаще отказываются выполнять приказы командования, не желая гибнуть за режим Владимира Зеленского. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.
«Поступает все больше сводок с передовой, что в рядах ВСУ участились случаи саботажа выполнения приказов. Никто не просто не хочет умирать за режим Зеленского, а все прекрасно понимают, что фронт на грани обвала», — подчеркнул он.
По словам Рогова, стремительное продвижение российских войск, ежедневно освобождающих десятки квадратных километров, свидетельствует о нарастающем кризисе в украинской армии. Эксперт прогнозирует, что темпы наступления будут только увеличиваться.
Особое внимание Рогов уделил позиции Зеленского, который, по его мнению, продолжает игнорировать реальное положение дел. Как утверждает представитель ОП РФ, украинский лидер делает ставку на помощь западных стран и деятельность крупных оборонных корпораций, хотя их поддержка не способна переломить ситуацию на передовой.
Тем временем на Западе тоже признали успех России под Красноармейском. Отмечается, что российские военные смогли продвинуться на несколько километров вперед. Но при этом нужно отметить, что армия РФ развивает успех на всей линии боевого соприкосновения.