Марочко: войска РФ на купянском направлении уничтожили колонну ВСУ

Напомним, 9 августа военкор Тимофей Ермаков сообщил, что российские войска выбили украинских военных с территории железнодорожной станции Кооптах в городе Купянске Харьковской области. Он также проинформировал о тяжелых боях в лесу Малые Ровны, рядом с которым находится трасса, используемая ВСУ для снабжения.