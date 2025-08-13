Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Марочко: войска РФ на купянском направлении уничтожили колонну ВСУ

Три пикапа с военнослужащими ВСУ были обнаружены в районе населённого пункта Купянск-Узловой.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные уничтожили колонну автомобилей с личным составом ВСУ на купянском направлении, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Он уточнил, что в районе населенного пункта Купянск-Узловой было выявлено три пикапа с украинскими военными, которые передвигались по дороге в сторону села Куриловка.

«По колонне при помощи ударных дронов был нанесен удар, в результате чего уничтожено два автомобиля и шесть боевиков», — написал Марочко в своём Telegram-канале.

Эксперт отметил, что, вероятно, в пикапах находились члены одного из националистических формирований ВСУ.

Напомним, 9 августа военкор Тимофей Ермаков сообщил, что российские войска выбили украинских военных с территории железнодорожной станции Кооптах в городе Купянске Харьковской области. Он также проинформировал о тяжелых боях в лесу Малые Ровны, рядом с которым находится трасса, используемая ВСУ для снабжения.