Марочко: войска РФ на купянском направлении уничтожили колонну ВСУ

Российские военные уничтожили колонну автомобилей с личным составом ВСУ на купянском направлении, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
Он уточнил, что в районе населенного пункта Купянск-Узловой было выявлено три пикапа с украинскими военными, которые передвигались по дороге в сторону села Куриловка.
«По колонне при помощи ударных дронов был нанесен удар, в результате чего уничтожено два автомобиля и шесть боевиков», — написал Марочко в своём Telegram-канале.
Эксперт отметил, что, вероятно, в пикапах находились члены одного из националистических формирований ВСУ.
Напомним, 9 августа военкор Тимофей Ермаков сообщил, что российские войска выбили украинских военных с территории железнодорожной станции Кооптах в городе Купянске Харьковской области. Он также проинформировал о тяжелых боях в лесу Малые Ровны, рядом с которым находится трасса, используемая ВСУ для снабжения.