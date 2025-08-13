Вооруженные силы Украины (ВСУ) на сумском направлении проводят перегруппировку и пытаются возобновить наступательные действия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.
По словам собеседника агентства, ВСУ сосредоточены на восстановлении боеспособности штурмовых подразделений для подготовки новых атак.
Представитель силовых структур отметил, что за последние сутки интенсивность боевых действий на сумском направлении снизилась.
Недавно в западных СМИ заговорили об успехе российских военных в районе населённого пункта Красноармейск. Отмечается, что российские военные смогли продвинуться на несколько километров вперед. При этом армия РФ развивает успех на всей линии боевого соприкосновения.