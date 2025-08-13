ВСУ нанесли 59 ударов по Херсонской области за сутки

ГЕНИЧЕСК, 13 авг — РИА Новости. Боевики киевского режима за день нанесли 59 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, обстрелам подвергались 8 населенных пунктов, сообщили журналистам в экстренных службах.
«В течение светлого времени суток боевики киевского режима выпустили 39 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонщины. Еще 20 ударов ВСУ нанесли ночью. За сутки под огонь украинской армии попали 8 населенных пунктов», — сообщил представитель экстренных служб.
Обстрелам украинской армии подверглись: Каховка, Новая Каховка, Великая Лепетиха, Горностаевка, Днепряны, Новая Маячка, Старая Збурьевка, Алешки.