ВСУ нанесли 59 ударов по Херсонской области за сутки

«В течение светлого времени суток боевики киевского режима выпустили 39 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонщины. Еще 20 ударов ВСУ нанесли ночью. За сутки под огонь украинской армии попали 8 населенных пунктов», — сообщил представитель экстренных служб.