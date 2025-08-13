Алаудинов: Киев стянул к российскому приграничью ССО ВСУ и наемников

По его словам, российские военные получили данные о том, что на одном из участков противник сконцентрировал силы для удара.
«Пока мы не можем с уверенностью сказать, какой это будет участок территории, мы можем отметить, что это ССО Украины, которые состоят из, скажем так, специалистов, которые у них еще остались, одни из самых боеспособных подразделений», — сказал он.
Алаудинов добавил, что для этой провокации командование ВСУ вывело боеспособные силы со всех участков на передовой. Боевиков доукомплектовали, подготовили, дооснастили и уже перебросили на этот участок. Кроме того, российские военные фиксируют здесь и большое число наемников.
Накануне Минобороны России сообщило, что непосредственно перед саммитом в пятницу ВСУ спланирован провокационный удар с применением БПЛА и ракет по одному из густонаселенных жилых кварталов или больнице с большим количеством пострадавших среди гражданского населения. Фиксировать повреждения будут западные журналисты, которых уже завезли в населенный пункт.