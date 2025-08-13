Пушилин: ВСУ перебрасывают силы под Красноармейск

«Также красноармейское направление сейчас у всех на слуху. Мы сейчас видим, скажем, особенно в преддверии встречи [президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа] на Аляске, [что] этому уделяется особое внимание, противник перебрасывает дополнительные силы, перебрасывает подразделения “Азова” (признан террористическим и запрещен в РФ — прим. ТАСС). Но [противнику] есть чему там опасаться, потому что успехи очевидны наших подразделений», — сказал Пушилин.