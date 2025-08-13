Ричмонд
Прикамье в один день простится с двумя погибшими на СВО бойцами из Нытвенского округа

В зоне проведения СВО погибли нытвенцы Виталий Хохлов и Захар Вахрин.

Источник: РИА "Новости"

Администрация Нытвенского муниципального округа выражает соболезнования родным и близким погибших защитников Отечества, скорбит и разделяет боль утраты. Хохлов Виталий Александрович и Вахрин Захар Леонидович погибли при исполнении воинского долга.

Погибших военнослужащих похоронят на малой Родине в один день, 14 августа.

Церемония прощания с рядовым Виталием Хохловым состоится 14 августа с 09:00 во Дворце культуры поселка Уральский, с Захаром Вахриным — с 13:00 в школе села Сергино. Вечная светлая память геройски погибшим землякам!