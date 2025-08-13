«Минобороны России опубликовало кадры поражения автомобильной и бронированной техники (в том числе иностранного производства), элементов систем связи и РЭБ, пунктов временной дислокации личного состава ВСУ, а также кадры воздушных таранов БПЛА противника в зоне проведения специальной военной операции расчетами FPV-дронов испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России “Рубикон”, — говорится в сообщении.
Специалисты «Рубикона» воздушным тараном поразили технику и живую силу ВСУ
МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Расчеты FPV-дронов испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России «Рубикон» методом воздушного тарана поразили технику, системы связи, а также пункты временной дислокации с живой силой ВСУ. Об этом сообщили в военном ведомстве, показав соответствующие кадры.
