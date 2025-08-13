Глава СБУ сделал новое заявление про Крымский мост

Однако за громкими заявлениями никаких аргументов не последовало, доказательств своим словам он не привел. Между тем Крымский мост работает в штатном режиме и не имеет никаких признаков «аварийности». Ежедневно им пользуются тысячи автомобилистов. Он был и остается главной транспортной артерией, соединяющей Крым с материковой частью страны. При этом киевский режим не оставляет попыток атаковать мостовой переход, а также плодит многочисленные фейки о нем.