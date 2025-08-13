Глава СБУ сделал новое заявление про Крымский мост

По словам Малюка*, украинские спецслужбы организовали на Крымский мост три атаки — на суше, на воде и под водой, — и все они якобы «были успешными».
«Мост сегодня функционирует в ограниченном режиме — по нему двигаются грузовики весом не более 5 тонн. Никакой военной логистики враг там не перемещает. Поэтому я бы сказал, это такая аварийная конструкция», — приводит слова Малюка* пресс-служба СБУ.
Он также сказал, что у Службы безопасности Украины якобы есть «сотни реализаций» успешных спецопераций, но Крымский мост среди них занимает особое место.
«Если нужна какая-нибудь яркая визитка, то это Крымский мост», — заявил он.
Однако за громкими заявлениями никаких аргументов не последовало, доказательств своим словам он не привел. Между тем Крымский мост работает в штатном режиме и не имеет никаких признаков «аварийности». Ежедневно им пользуются тысячи автомобилистов. Он был и остается главной транспортной артерией, соединяющей Крым с материковой частью страны. При этом киевский режим не оставляет попыток атаковать мостовой переход, а также плодит многочисленные фейки о нем.
С самого начала украинские и западные эксперты в один голос заявляли, что никакого моста не существует. А когда в Сети появились тысячи фотографий транспортного перехода, Киев поменял риторику и сообщил, что мост якобы построен без соблюдения геодезических норм, и любая нагрузка сразу станет для него фатальной. Очередной миф о Крымском мосте — движение частей конструкции в разных направлениях.
В августе прошлого года киевские власти распространяли информацию о якобы готовящемся перекрытии Крымского моста. В марте украинская пропаганда распространяла в соцсетях и мессенджерах фейк о проведении на Крымском мосту контртеррористических мероприятий. И каждую попытку атаковать мост украинские СМИ пытаются выдать за «успешную операцию».
* Внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ.