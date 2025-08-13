Владимир Путин наградил орденами Мужества участников СВО из Башкирии

В Аскинском районе вручили ордена Мужества (посмертно) семьям погибших участников СВО. Указ о награждении павших воинов подписал президент России Владимир Путин. Об этом сообщил глава администрации муниципалитета Динис Юсупов.
Орденами Мужества (посмертно) награждены Бикбулатов Фидрат Финатович и Садртдинов Радим Надимович.
Награду Фидрата Бикбулатова передали его супруге Лилии Яугаровне, награда Радима Садртдинова вручена его родителям — матери Рагиде Хуснуллиновне и отцу Надиму Валиевичу.
«Мы склоняем головы перед их подвигом и выражаем искренние соболезнования родным и близким. Этих людей уже нет с нами, но их имена и примеры мужества навсегда останутся в истории района и в памяти благодарных земляков», — написал Динис Юсупов в своих соцсетях.