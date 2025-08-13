Трое жителей Братска отправились в зону СВО

Трое жителей Братска отправились в зону специальной военной операции. Добровольцев проводили от здания администрации. Об этом КП-Иркутск рассказал мэр города Александр Дубровин.
— Сильное решение, достойное уважения всех жителей города. После подписания контракта, наши бойцы встанут плечом к плечу на защиту Родины, — прокомментировала глава Братска.
Каждому мужчине на удачу вручили флаг города и шеврон с эмблемой герба Братска.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что боец Евгений Коробов из Слюдянского района героически погиб в зоне СВО.