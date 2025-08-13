Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трое жителей Братска отправились в зону СВО

Добровольцев проводили от здания администрации.

Источник: Соцсети

Трое жителей Братска отправились в зону специальной военной операции. Добровольцев проводили от здания администрации. Об этом КП-Иркутск рассказал мэр города Александр Дубровин.

— Сильное решение, достойное уважения всех жителей города. После подписания контракта, наши бойцы встанут плечом к плечу на защиту Родины, — прокомментировала глава Братска.

Каждому мужчине на удачу вручили флаг города и шеврон с эмблемой герба Братска.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что боец Евгений Коробов из Слюдянского района героически погиб в зоне СВО.