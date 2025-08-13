Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в зоне действий «Севера»

«Подразделения группировки войск “Север” нанесли поражение живой силе и технике двух тяжелых механизированных, трех механизированных, егерской бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады терробороны в районах населенных пунктов Могрица, Новая Сечь, Юнаковка, Варачино, Корчаковка, Перше Травня и Андреевка Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Волчанск, Чугуновка и Гатищев Харьковской области», — говорится в сводке военного ведомства.