Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в зоне действий «Севера»

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 170 военных в зоне действий российской группировки войск «Север», сообщило в среду министерство обороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Север” нанесли поражение живой силе и технике двух тяжелых механизированных, трех механизированных, егерской бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады терробороны в районах населенных пунктов Могрица, Новая Сечь, Юнаковка, Варачино, Корчаковка, Перше Травня и Андреевка Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Волчанск, Чугуновка и Гатищев Харьковской области», — говорится в сводке военного ведомства.

«ВСУ потеряли до 170 военнослужащих, три пикапа, три орудия полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов», — отмечает МО РФ.