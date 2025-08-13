ВСУ за сутки потеряли свыше 385 боевиков в зоне действий «Центра»

«Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, егерской, штурмовой, десантно-штурмовой, аэромобильной бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии», — сообщается в сводке российского оборонного ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населённых пунктов Рубежное, Димитров, Артемовка, Веселое, Новоалександровка, Удачное, Родинское, Полтавка, Красноармейск в ДНР, Филия и Новопавловка в Днепропетровской области.
«Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 385 военнослужащих, боевая машина пехоты, шесть бронеавтомобилей “Казак”, пикап и артиллерийское орудие», — добавили в МО РФ.