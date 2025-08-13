Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ за сутки потеряли свыше 385 боевиков в зоне действий «Центра»

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Группировка «Центр» нанесла поражение формированиям 12 украинских бригад и двух полков в различных районах ДНР и Днепропетровской области, противник потерял более 385 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, егерской, штурмовой, десантно-штурмовой, аэромобильной бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии», — сообщается в сводке российского оборонного ведомства.

Отмечается, что поражение было нанесено в районах населённых пунктов Рубежное, Димитров, Артемовка, Веселое, Новоалександровка, Удачное, Родинское, Полтавка, Красноармейск в ДНР, Филия и Новопавловка в Днепропетровской области.

«Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 385 военнослужащих, боевая машина пехоты, шесть бронеавтомобилей “Казак”, пикап и артиллерийское орудие», — добавили в МО РФ.