ВСУ за сутки потеряли свыше 385 боевиков в зоне действий «Центра»

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Группировка «Центр» нанесла поражение формированиям 12 украинских бригад и двух полков в различных районах ДНР и Днепропетровской области, противник потерял более 385 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.