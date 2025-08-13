Ричмонд
Группировка «Юг» улучшила положение по переднему краю

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Подразделения «Южной» группировки войск улучшили за сутки положение по переднему краю, уничтожили до 255 украинских военнослужащих, сообщили в среду в Минобороны России.

Источник: © РИА Новости

«Противник потерял до 255 военнослужащих, три пикапа, два орудия полевой артиллерии и склад материальных средств», — говорится в сообщении ведомства.

Подразделения «Южной» группировки войск при этом улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады спецназначения «Азов»(террористическая организация, запрещена в РФ — ред.) в районах населенных пунктов Плещеевка, Звановка, Северск, Клебан-Бык, Закотное и Иванополье ДНР.