Подразделения «Южной» группировки войск при этом улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады спецназначения «Азов»(террористическая организация, запрещена в РФ — ред.) в районах населенных пунктов Плещеевка, Звановка, Северск, Клебан-Бык, Закотное и Иванополье ДНР.